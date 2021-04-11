وزير الصحة : اللجنة العليا للصحة والسلامة ستصدر غدا الاثنين قرارات جديدة

2021/04/11 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن وزير الصحة حسن التميمي :" ان اللجنة العليا للصحة والسلامة ستعقد ، يوم غد الاثنين ، اجتماعا لتقييم الموقف الوبائي واصدار قرارات جديدة".وقال التميمي في تصريح متلفز :" ان عدم الالتزام سيجعلنا نجعل الحظر الشامل لثلاثة ايام باضافة يوم الخميس الى الجمعة والسبت "./ /انتهى9

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