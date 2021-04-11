عمليات ديالى للحشد الشعبي تعلن نتائج اليوم الاول من عمليات شرق بحيرة حمرين

2021/04/11 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، نتائج عمليات اليوم الأول التي انطلقت اليوم لتعقب فلول داعش الارهابي في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين.وقال الموسوي في بيان :" ان قوات الحشد الشعبي اجرت مسحا امنيا وعسكريا على مدى ٤٠ كم ، حيث تم العثور على ٦ مضافات وعجلتين متروكتين ودراجة نارية وزورق ومحرك زورق ".واضاف الموسوي :" ان هندسة قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي تمكنت من تفكيك وتفجير ٤ عبوات ناسفة وحرق زورق كانت تستخدمه فلول داعش الارهابي ".واطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها ، اليوم الاحد ، عمليات أمنية واسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين.وشاركت في العمليات قوات متمثلة بالألوية: 4- 20- 23 – 24- 110، لواء نداء ديالى، والصنوف المساندة من معاونيات ومديريات الهيئة بالاضافة إلى قوة من الجيش، والشرطة الاتحادية، والرد السريع.وتهدف العملية إلى القضاء على بقايا عناصر فلول داعش الارهابي ومنع ايجاد موطئ قدم لهم وتأمين المنطقة المستهدفة./انتهى9

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