2021/04/11 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الأحد، أن شهر رمضان سيبدأ في البلاد، بعد غد الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهر رمضان يبدأ الثلاثاء في مصر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهر رمضان يبدأ الثلاثاء في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).