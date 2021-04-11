2021/04/11 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني غرد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني، محمد شريعتمداري، اليوم الأحد، بشأن زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، ولقائه بنظيره العراقي وكبار المسؤولين العراقيين.وقال شريعتمداري، في تغريدة له على منصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل الإيراني يغرد بشأن زيارته للعراق المركز الخبري الوطني.

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