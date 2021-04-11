طقس العراق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان

2021/04/11 | 21:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات احوال الطقس، الاحد، إلى تأثير حالة جوية ممطرة في بعض المدن خلال الايام الاولى من رمضان، ولا توجد موجة حارة في الاسبوع الاول من الشهر.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في تدوينة اليوم، (11 نيسان 2021)، ان "الحالة الجوية الممطرة على وشك الانتهاء، مع بعض التكونات من السحب المتفرقة في مدينتي البصرة وميسان، ونلاحظ صفاء الاجواء - مؤقتا - هذه الليلة في كافة المدن كما يظهر في صورة القمر".

وأضاف ان "التوقعات الاولية تشير الى فرص لامطار خفيفة متوقعة نهار ومساء يوم الثلاثاء تشمل مناطق من البصرة وذي قار وبادية السماوة حيث تتأثر بحالة جوية سريعة".

وتابع عطية، ان "الرياح في مدن الجنوب والفرات الاوسط تكون مستقرة تدريجيا على الاتجاه الشمالي الغربي هذه الليلة ونهار الاثنين، اما باقي المدن فالرياح تستمر متقلبة وتعود لتستقر يوم الثلاثاء على الاتجاه الشمالي الغربي الذي يشمل كل المدن - عدا السليمانية واربيل ودهوك تكون ساكنة، وتستمر الرياح على هذا الحال طوال الاسبوع مع بعض التقلبات احيانا".

وأوضح المتنبئ الجوي، انه "خلال الايام الاولى من شهر رمضان المبارك سنشهد حالة جوية ممطرة تؤثر في بعض المدن - الجمعة- ، ولا توجد موجة حارة متوقعة في الاسبوع الاول من الشهر الفضيل، فقط ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة".

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