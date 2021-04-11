الاستخبارات تعلن تفاصيل ضبط كدس للعبوات الناسفة في سنجار

2021/04/11 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، ضبط كدس للعبوات الناسفة في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (11 نيسان 2021)، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٦٦ من الاستيلاء على كدس للعبوات الناسفة يضم ٥٨ عبوة محلية الصنع في السكينية التابعة الى قضاء سنجار".

وأكد البيان ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد تحت السيطرة".

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