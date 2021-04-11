الإذاعة العامة الإسرائيلية نقلا عن مصادر استخباراتية: الموساد يقف وراء حادث موقع إيران النووي

2021/04/11 | 21:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية نقلا عن مصادر استخباراتية قولها مساء يوم الأحد، بأن جهاز الموساد يقف وراء حادث موقع إيران النووي.وأضافت المصادر أن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) نفذت هجوما سيبرانيا ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية.ولم يكشف تقرير إذاعة “كان” عن جنسية مصادر المخابرات.وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن […]

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