اقليم كوردستان..قرارات جديدة لمواجهة كورونا

2021/04/11 | 21:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عدة قرارات جديدة وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي: ان اللجنة لعليا لمواجهة فايروس كورونا اجتمعت وناقشت التقرير المقدم من وزارة الصحة واصدرت عدة قرارت لمواجة انتشار فايروس كورونا وكالتالي:

1- الايعاز الى المحافظين ومسؤولي الادارات المستقلة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.

2- تحديد المراسيم الدينية في شهر رمضان المبارك.

3- ايقاف الدراسة في جميع المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والاهلية ايضا والسماح باتباع نظام التعليم الالكتروني فقط.

4- حدود اقليم كوردستان مع باقي المحافظات ستكون كما كانت في السابق.

5- الاوساط الدراسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستسمر كما هي وفقا لنظام الدراسة الالكترونية واما الدراسة العملية ستكون داخل القاعات الدراسية.

6- تحديد الاماكن العامة واي مكان عام لايلتزم بالتعليمات الصحية سيتم اغلاقه على الفور ومعاقبة صاحبه.

7- الايعاز الى المحافظين ومسؤولي الادارات المستقلة بعدم السماح لاي تجمعات للمواطنين ومجالس العزاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

8- اعاد دوام يوم الخميس في الدوائر الحكومية كما كان في السابق.

PUKmedia ترجمة

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