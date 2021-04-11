اقليم كوردستان..قرارات جديدة لمواجهة كورونا

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي: ان اللجنة لعليا لمواجهة فايروس كورونا اجتمعت وناقشت التقرير المقدم من وزارة الصحة واصدرت عدة قرارت لمواجة انتشار فايروس كورونا وكالتالي:
1- الايعاز الى المحافظين ومسؤولي الادارات المستقلة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.
2- تحديد المراسيم الدينية في شهر رمضان المبارك.
3- ايقاف الدراسة في جميع المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والاهلية ايضا والسماح باتباع نظام التعليم الالكتروني فقط.
4- حدود اقليم كوردستان مع باقي المحافظات ستكون كما كانت في السابق.
5- الاوساط الدراسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستسمر كما هي وفقا لنظام الدراسة الالكترونية واما الدراسة العملية ستكون داخل القاعات الدراسية.
6- تحديد الاماكن العامة واي مكان عام لايلتزم بالتعليمات الصحية سيتم اغلاقه على الفور ومعاقبة صاحبه.
7- الايعاز الى المحافظين ومسؤولي الادارات المستقلة بعدم السماح لاي تجمعات للمواطنين ومجالس العزاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
8- اعاد دوام يوم الخميس في الدوائر الحكومية كما كان في السابق.
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