صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1432 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/11 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 1432 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 1257 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1432 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

1257حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 111 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 247حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 169 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 154 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 77 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 147 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 179 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 119 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 21 حالة من خلال الرصد الوبائي

175 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

40حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية

/حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / و 54 /55

6حالات في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 /

12حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .

11 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954

6 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

11 حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها

حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة 5

6 حالات في الحسينية محلة / كميرة / الانصار / 222

حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 8

5حالات في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

حالات في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط 6

4حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

5 حالات في منطقةالصليخ .

7حالات في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء /

7 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون

حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي 4

4حلات في منطقة الزوية .

4 حالة في منطقة حي الكمالية

6 حالات في حي القاهرة

7حالة في منطقة شهداء العبيدي

6 حالات في منطقة الطالبية

3 حالات في منطقة الضباط

3 حالات في منطقة حي تونس

4 حالات في الاعظمية محلة / / شارع الضباط / 332 / 314 / / 312/ 310 / جامع براثا / / 314.

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 121689 توفي منهم 1580 للاسف فيما اكتسب الشفاء 106213 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 13896 “.

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”

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