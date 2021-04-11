2021/04/11 | 21:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الإقليم للقادة العراقيين: جميعنا أخطأنا وعلينا فتح صفحة جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/11 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الإقليم للقادة العراقيين: جميعنا أخطأنا وعلينا فتح صفحة جديدة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس الإقليم للقادة العراقيين: جميعنا أخطأنا وعلينا فتح صفحة جديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).