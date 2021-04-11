اتحاد الجمعيات الفلاحية: القطاع الزراعي مُحارب وحققنا الاكتفاء بـ23 محصولا

2021/04/11 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، حيدر العبادي، اليوم الاحد، عن هجمة وصفها بـ”الشرسة”، لمحاربة القطاع الزراعي، فيما لفت إلى تحقيق الاكتفاء “الدائم والمرحلي”، بـ23 محصولا.وقال العبادي، في حديث خاص […]

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