خلية الأزمة: مقترح بفرض الحظر الشامل في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان

2021/04/11 | 21:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت خلية الازمة النيابية، الأحد، عن مقترح فرض الحظر الشامل في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان.وقال مقرر الخلية، جواد الموسوي، إن “خلية الازمة النيابية تدرس أكثر من خيار بشأن حظر التجوال خلال شهر رمضان، بسبب الزيادة الأخيرة في اعداد الإصابات بفيروس كورونا”.وأضاف أن “أولى الخيارات الذهاب إلى الحظر الشامل في الأيام […]

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