الوقف السني في العراق يعلن أول أيام شهر رمضان

2021/04/11 | 21:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان الوقف السني في العراق اليوم الأحد أن يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان....

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