محافظ أربيل يعلن انتهاء الحظر ابتداءٍ من يوم غد ويؤكد أن مخاطر الوباء ما تزال قائمة

2021/04/11 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد (11 نيسان 2021)، أن قرار تخفيف قيود كورونا الذي أعلن اليوم هو لأجل مصلحة المواطنين، ولكن ذلك لا يعني أن المخاطر قد أزيلت.وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي، إن "اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، ستجتمع خلال الأيام القادمة ونأمل أن لا نصل إلى مرحلة تشديد الاجراءات مرة أخرى"، مبينا "الليلة سيبقى الحظر ولكن من يوم غد سينتهي".وأضاف "هناك رقابة مشددة ستكون على الأماكن العامة لتطبيق الإجراءات الوقائية"، معربا عن أمله "بعدم الوصول إلى زيادة الإصابات والوصول إلى مرحلة عدم استيعاب المستشفيات للمصابين".وفي وقت سابق من يوم الأحد، قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، تخفيف القيود الخاصة بالإجراءات الوقائية في مدن الإقليم.وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الإقليم واللجنة، في مؤتمر صحفي، إنه "تقرر عودة الدوام للمؤسسات الحكومية الكردستانية يوم الخميس المقبل".

وأضاف أن "اللجنة قررت فتح الأماكن العامة بشكل محدود، ووفق ضوابط ستعلن عنها لاحقاً داخلية كردستان، بالإضافة إلى إلغاء حظر التجوال الجزئي بدءاً من يوم غد الاثنين".وتابع أن "اللجنة قررت منع جميع الاجتماعات والتجمعات، وإلزام ارتداء الكمامة الطبية، كم الإبقاء على إغلاق المدارس إلى اشعار آخر".

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