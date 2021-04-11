نائب يكشف حقيقة وجود تحالفات اقتصادية عربية مع العراق ويتحدث عن 3 معايير للنجاح

2021/04/11 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم الأحد، حقيقة وجود تحالفات اقتصادية عربية مع العراق، فيما تحدث عن 3 معايير لنجاح الاتفاقات الاقتصادية مع دول الجوار والعالم.

وقال مضر الكروي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق بحاجة ماسة لتطبيق فعلي لسياسة الانفتاح الاقتصادي مع كل دول العالم والأقليمية والعربية، باعتباره يرتبط معها بعلاقات كبيرة ومهمة، ناهيك عن التقارب الجغرافي".

وبشأن الحديث عن وجود تحالفات اقتصادية لدول عربية مع العراق، أشار الكروي إلى أن "تلك التحالفات مجرد أفكار، ولم تصل الى مرحلة التنفيذ الفعلي حتى الآن"، مؤكدا أن "سياسة الانغلاق مسار خاطئ".

وأضاف الكروي: "ندعم أي خطوات حكومية حقيقية لبناء تحالفات اقتصادية مع دول عربية او اقليمية، ولكن على أساس 3 معايير ثابتة، الأولى أن تؤدي تلك التحالفات الى تحقيق مصلحة الوطن، والثانية أن لا تكون ذات بعد سياسي موجه، فضلا عن ضمان سيادة البلاد وفق المصالح المشتركة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "العراق يعاني من مشكلة تغير سياسات الحكومات المتعاقبة في الإطار الاقتصادي"، داعيا الى "ضرورة بناء سياسية اقتصادية عليا بعيدة المدى تراعي مصلحة الوطن والشعب بالاعتماد على المعايير الثلاثة السابقة، والتي بخلافها لن ينجح اي تحالف اقتصادي" حسب تقديره.

ومؤخرا عدت أطراف سياسية وخبراء اقتصاديون، الجولة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية والإمارات، خطوة لإنعاش اقتصاد البلد.

وكانت الإمارات قد قررت استثمار 3 مليار دولار في العراق، وذلك بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة أبو ظبي.

كما أعلنت الحكومة العراقية التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع السعودية، فيما أعلنت الرياض عن تأسيس صندوق مشترك مع بغداد رأس ماله 3 مليارات دولار.

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