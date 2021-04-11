2021/04/11 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على الارهابي المتخصص بصنع الدوائر الكهربائية للعبوات الناسفة في كركوك.وذكر بيان للمديرية :" استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة اشارت لوجود احد الارهابيبن في منطقة الزاب بقضاء الحويجة ، تم على اثرها تحرك مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ ، بالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٥١ نحو الهدف والقبض عليه".واضاف البيان انه احد الارهابيين المتخصصين بصنع الدوائر الكهربائية للعبوات الناسفة ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب ، وضبطت بحوزته بندقية AK ./انتهى9

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