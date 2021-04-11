وزير الصحة : اللجنة العليا للصحة والسلامة ستصدر غدا الاثنين قرارات جديدة / موسع

2021/04/11 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن وزير الصحة حسن التميمي :" ان اللجنة العليا للصحة والسلامة ستعقد ، يوم غد الاثنين ، اجتماعا لتقييم الموقف الوبائي واصدار قرارات جديدة".وقال التميمي في تصريح متلفز :" هناك تهاون كبير من المواطنن ولا نريد التأثير على عيشهم .و ما كنا نأمله الحجر الصحي وتقليل التجمعات ، وهذا خلاف ما نلاحظه".واكد :" ان عدم الالتزام سيجعلنا نجعل الحظر الشامل لثلاثة ايام ، باضافة يوم الخميس الى الجمعة والسبت "، مبينا انه :" سيكون هناك حظر تجوال مسائي بعد صلاة المغرب من الساعة 7 مساء وحتى الخامسة فجرا ".وتابع وزير الصحة :" اليوم حققنا انعطافة كبيرة في الحرب مع كورونا بوصول دفعات من لقاحات جديدة"، مشيرا الى :" ان لقاح فايزر وصل الى دوائر الصحة في جميع المحافظات ،ومنها اقليم كردستان ، ومتوفر في 700 مركز صحي ، بينها 50 مستشفى "./ انتهى9

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