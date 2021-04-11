نفط الوسط يتمسك بصدارة دوري كرة الصالات الممتاز

2021/04/11 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]جرت سبع مواجهات في الدوري الممتاز لكرة الصالات، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

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