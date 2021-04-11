هيئة الإذاعة الإسرائيلية: حادث منشأة نطنز سيعيق قدرات إيران النووية

2021/04/11 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، الأحد، نقلا عن مصدر استخباراتي إن الضرر الذي تعرضت لها منشأة نطنز، "يعيد قدرات طهران النووية إلى الوراء".

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