الساعدي: قتلنا 42 “إرهابياً” خلال عملية إنهاء “ولاية دجلة”

2021/04/11 | 22:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، الأحد، أن مخرجات المؤتمر العلمي الأول لجهاز مكافحة الإرهاب خلقُ بيئة آمنة خالية من الإرهاب.وقال الساعدي في تصريح، للوكالة الرسمية، إن “الجهاز يعمل بالسير على نحو علمي وعملي”، مبينا أن “المؤتمر الدولي الأول للجهاز انطلق يوم امس بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، […]

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