2021/04/11 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وسائل إعلام إيرانية: اصابة المتحدث باسم وكالة الطاقة برأسه وقدمه في نطنز

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