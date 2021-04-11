القبض على متهم بالقتل العمد بعد تبادل اطلاق النار في ميسان

2021/04/11 | 22:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان تمكنت قوة من مديرية شرطة محافظة ميسان، الأحد، من القاء القبض على متهم بالقتل العمد بعد تبادل اطلاق النار معه في قضاء الميمونة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان”مديرية شرطة محافظة ميسان القت القبض على متهم بالقتل في قضاء الميمونة بعد تبادل إطلاق النار معه بعد قيامه …

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