الساعدي: العمليات مستمرة لحين القضاء على بقايا داعش

2021/04/11 | 22:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الأحد، أن توصيات المؤتمر العلمي الأول لجهاز مكافحة الإرهاب اكدت خلقُ بيئة آمنة خالية من الإرهاب.

وقال الساعدي في تصريح صحفي: إن "الجهاز يعمل بالسير على نحو علمي وعملي"، مبينا أن "المؤتمر الدولي الأول للجهاز انطلق يوم امس بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم التوصل من خلاله الى الكثير من البحوث المحلية والعربي والدولي".

وأضاف، أن "مخرجاته ستكون قابلة للتطبيق والغاية الاساسية منه خلق بيئة آمنة في العراق ويكون خاليا ومستقرا من الإرهاب".

من جانب آخر أوضح الساعدي، أنه "منذ بداية العام الحالي ولغاية الان، نفذنا عمليات عديدة من بينها القضاء على ولاية دجلة الإرهابية والمكونة من 42 إرهابيا".

وشدد، على "استمرار العمليات للقضاء على الزمر الإرهابية بالكامل".

PUKmedia وكالات

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