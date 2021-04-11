الكاظمي: التظاهر حق مشروع تحميه الدولة

2021/04/11 | 22:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، خلال زيارته محافظة البصرة، مجموعة من الشباب المتظاهرين الذين تجمعوا قرب بوابة مشروع ميناء الفاو الكبير.

واستمع الكاظمي الى طروحاتهم، وأكد أن حق التظاهر حق مشروع وتحميه الدولة بأجهزتها كافة، على أن لا يؤدي هذا الحق الى إحداث أضرار او يهدد الممتلكات العامة والخاصة.

ووجه رئيس الوزراء بالتهيئة للقاء وفد يختاره المتظاهرون لغرض اللقاء بهم في بغداد، والاستماع لمطالبهم ووضع الحلول لها.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

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