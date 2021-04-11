هبوط اسعار العقود الآجلة لخام النفط برنت

2021/04/11 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد انخفض سعر النفط خلال تعاملات في الاسواق العالمية اليوم الأحد.ففي تمام الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش هبطت اسعار العقود الآجلة لخام النفط برنت اليوم محققة انخفاضا في سعر البرنت مباشر بنسبة تبلغ 0.8 في المائة، وذلك بالوصول إلى مستوى 62.65 دولار أمريكي.كما هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس نحو …

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