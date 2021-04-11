كيف تكون المناهضة التقدمية للإمبريالية - جلبير الأشقر

2021/04/11 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر المناهضة التقدمية للإمبريالية تقتضي مناهضة جميع الدول الإمبريالية، لا الانحياز إلى بعضها ضد بعضها الآخر.شهدت العقود الثلاثة الماضية ارتباكاً سياسياً متزايداً حول معنى مناهضة الإمبريالية، وهو مفهوم لم يكن في حد ذاته في السابق موضوعاً للكثير من النقاش.



وثمَّة سببان رئيسيان وراء هذا الارتباك: الأول هو ما آلت إليه من انتصارات معظم النضالات المناهضة للاستعمار التي عقبت الحرب العالمية الثانية، و ......





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