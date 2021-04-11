رغبة عراقية بمشاركة سعودية في ترميم الشريط الثقافي على ضفاف دجلة

2021/04/11 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعكشف وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم عن رغبة الحكومة العراقية بمشاركة السعودية في ترميم الشريط الثقافي على ضفاف دجلة .وقال ناظم في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ،اليوم الاحد ،إن "وزارة الثقافة والحكومة العراق تتبع استراتيجية جديدة في العلاقات مع الأخوة العرب، لإعادة العراق إلى حضنه العربي وتجاوز الخلافات السابقة، لذا نطمح بتعاون كبير مع المملكة العربية السعودية في ملفات عديدة ". واضاف ،أن "على رأس هذه الملفات إعادة ترميم (داون تاون) بغداد أو ما يسمى بالشريط الثقافي على ضفاف نهر دجلة والممتد لمسافة تتراوح بين 2 – 3 كم ويشمل شارع المتنبي وعدد من المساجد التراثية والمدرسة المستنصرية والقصر العباسي، ونطمح لمساهمة سعودية تؤكد حضورها الثقافي في بغداد".واشار الى ، أن "الحكومة تطمح للعمل المشترك على تسجيل طريق الحج القديم درب زبيدة على لائحة التراث العالمي، والتعاون مع وزارة الثقافة السعودية كونها أحد المساهمين في التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف) فضلاً عن مجالات أخرى كتبادل الأيام الثقافية، وحضور العراق في معرض الرياض الدولي للكتاب على غرار حضور السعودية كضيف شرف في معرض بغداد الدولي الكتاب"، مؤكداً "أهمية التعاون في قطاعات ثقافية مهمة أخرى كمسرح الطفل والسينما والأنيميشن".يذكر ،أن " وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم عقد اجتماعاً افتراضياً استثنائياً، اليوم الأحد، مع نظيره الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود لبحث عدد كبير من الملفات والمشاريع الثقافية المشتركة الحالية والمستقبلية ".وأكد" الطرفان في بداية الاجتماع أهمية زيادة وتيرة النشاطات الثقافية المتبادلة بين الدولتين وتعميق العلاقات سيما بعد مصادقة مجلسي وزراء العراق والسعودية على مذكرة تفاهم ثقافية تعد إحدى ثمار مجلس التنسيق العراقي السعودي".بدوره " نقل وزير الثقافة السعودي تحيات القيادة السعودية ورغبتها في تعميق العلاقات بين البلدين داعياً العراق ليكون ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب" وأبدى" إعجابه بمشروع شريط بغداد داعياً لتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين للعمل على هذا المشروع وجميع الملفات الثقافية الأخرى التي تم طرحها ومناقشتها، كما أكد دعم المملكة الكامل للعراق في (ألف)".

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