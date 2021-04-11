الأزمة النيابية تكشف عن آليات الحظر الجزئي والشامل خلال أيام رمضان

2021/04/11 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/بغداد كشف عضو خلية الأزمة النيابية سلمان الغريباوي، اليوم الأحد، عن أوقات وآليات الحظر الجزئي والشامل خلال أيام شهر رمضان المبارك.وقال الغريباوي في تصريح صحفي، ان “شهر رمضان المبارك لن يتضمن أي حظر مشدد أو شامل طيلة أيامه، بل سيقتصر الحظر الشامل على ثلاث أيام في الأسبوع هي الخميس والجمعة والسبت”، مبينا أن …

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