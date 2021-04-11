العراق يتخذ إجراءات للسيطرة على المنافذ الحدودية بشكل كامل

2021/04/11 | 22:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة للسيطرة على الملف بالكامل.وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة شرعت منذ تسلمنا المهام على تطبيق نظام الكتروني في كافة المنافذ الحدودية".

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