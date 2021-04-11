2021/04/11 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

داهمت مفاز أمنية تابعة لقيادة شرطة محافظة واسط، مساء اليوم الأحد، موقعا أثريا قرب قضاء العزيزية، أثناء عملية حفر غير شرعية، لغرض سرقة محتوياته التي لا تقدر بثمن.

وقال قائممقام قضاء العزيزية، محمد رضا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية تلقت معلومات استخبارية تفيد بقيام مجموعة لصوص بعملية حفر في إحدى التلال الأثرية بأطراف القضاء، لغرض سرقتها وبيع محتوياتها التي لا تقدر بثمن".

وأضاف رضا، أن "القوات الأمنية شكلت فريقا مشتركا من الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني، وعند وصول القوة للموقع الأثري، لاذ اللصوص بالفرار إلى جهة مجهولة، تاركين ورائهم محتويات التل الأثري".

وأشار قائممقام العزيزية، إلى "عثور القوات على بعض القطع الأثرية من الموقع قبل أن يقوم اللصوص بنقلها والتصرف بها"، داعياً وزارة الأثار إلى "توفير الحماية للمواقع الأثرية المنتشرة بأطراف القضاء وأماكن أخرى في المحافظة".

وحصلت (بغداد اليوم) على صورة تظهر مجموعة قطع أثرية، أخرجها اللصوص أثناء عملية الحفر، قبل أن تصلهم القوات الأمنية.

وشهد قضاء العزيزية في محافظة واسط، قبل سنوات، حادثة اكتشاف موقع أثري بالصدفة، أثناء عملية إنشاء مشروع للمجاري الثقيلة، تمكنت خلاله الحكومة المحلية من استعادة 65 مسكوكة ذهبية وغيرها من النفائس، تعود للعصر الساساني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نبشوا موقعا أثريا وداهمتهم قوات الأمن.. بالصور هذا ماعثر عليه اللصوص في العزيزية قبل فرارهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نبشوا موقعا أثريا وداهمتهم قوات الأمن.. بالصور هذا ماعثر عليه اللصوص في العزيزية قبل فرارهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).