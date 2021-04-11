صالات شهربان تحرز فوزا مهما على غاز الشمال

2021/04/11 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / حقق نادي شهربان لكرة الصالات فوزا مهما على فريق غاز الشمال، بنتيجة 5-3 ضمن الدور الرابع من المرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز .وقال لطيف خلف رئيس النادي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الفريق قدم مباراة جيدة في القاعة الرياضية المغلقة في المقدادية ، استحق خلالها الفوز ".واضاف :" ان فريق شهربان في تصاعد ويحتل المرتبة السابعة في جدول الترتيب ، رغم الظروف والمصاعب المادية التي يعانيها جراء انعدام الدعم من قبل محافظة ديالى"./انتهى

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