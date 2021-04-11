القبض على عصابة تتاجر بعملة الدولار المزورة في النجف

2021/04/11 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ القت قوات الشرطة القبض على عصابة تتاجر بعملة الدولار المزورة.وقالت مديرية الشرطة في بيان صحفي" أن مفارز من مكافحة إجرام الغري تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص يتاجرون بالدولار المزور ، بالجرم المشهود ، بعد استدراجهم ونصب كمين محكم لهم".واضافت انه :" تم ضبط ٢٠ الف دولار مزورة بحوزة افراد العصابة "./انتهى

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