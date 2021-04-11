تونس تؤكد أول يوم في شهر رمضان

2021/04/11 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تونس بأن يوم الثلاثاء، الموافق 13 أبريل، سيكون أول أيام شهر رمضان، وفقا لما أكدته وكالة الأنباء الرسمية على لسان مفتي الجمهورية، الأحد.

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