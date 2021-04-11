2021/04/11 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف عضو مجلس النواب، سركوت شمس الدين، اليوم الأحد، عن ملف خطير حمله رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني خلال زيارته لبغداد.وقال شمس الدين، في تصريح خاص “للمركز الخبري الوطني”، إن “رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب كردي يكشف عن ملف خطير حمله بارزاني خلال زيارته لبغداد المركز الخبري الوطني.

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