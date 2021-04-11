2021/04/11 | 23:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

526 مشاهدة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة للسيطرة على الملف بالكامل.

وذكر رئيس الهيئة، عمر الوائلي، في تصريح لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (11 نيسان 2021)، إن "الهيئة شرعت منذ تسلمنا المهام على تطبيق نظام الكتروني في كافة المنافذ الحدودية".

وتابع الوائلي، أن "المنصة الالكترونية الموجودة في المنافذ تعمل على تطبيق البيانات والأوراق لمنع الهدر بالمال العام والسيطرة على الوثائق والابتعاد عن التزوير".

وأوضح، أن "الإجراءات التي اتخذتها الهيئة وبرعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هي فرض هيبة الدولة من خلال توفير حماية للمنافذ الحدودية وتغيير بعض الكوادر التي كانت عليها بعض المؤشرات السلبية واستبدالها بعناصر جيدة وكفوءة"، لافتا الى أن "البيانات والأرقام التي تصدرها الهيئة خير دليل على نجاح المنافذ الحدودية".

وبين، أنه "خلال عام 2020 حققت الهيئة ايرادا يصل قرابة تريليون و194مليون دينار عراقي وهو اكثر بـ72 مليارا عن إيرادات 2019 على الرغم من الظروف القاهرة وجائحة كورونا"، موضحا أن "هناك إجراءات أخرى في قادم الأيام سوف نتخذها على ارض الواقع للسيطرة على هذا الملف بالكامل من خلال التنسيق مع الدوائر العامة من حيث تغيير الكوادر ومتابعة كافة الإجراءات ومنع التهريب والتلاعب بالمال العام واستحصال المبالغ التي تعود الى خزينة الدولة بفائدة كبيرة".

وأضاف الوائلي، أن "إيرادات 2021 من خلال البيانات الموجودة جيدة وهي اكثر من الأشهر نفسها في 2020 وسنعلن عن إحصائية فصلية خلال الأيام المقبلة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('للسيطرة الكاملة'.. إجراءات حكومية جديدة في المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('للسيطرة الكاملة'.. إجراءات حكومية جديدة في المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).