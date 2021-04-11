اقليم كوردستان..شفاء أكثر من 113 الف حالة اصابة بكورونا

2021/04/11 | 23:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 132270 حالة اصابة، 45101 في اربيل و38550 في السليمانية، و45433 في دهوك و3186 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 113959 حالة، 39194 في اربيل و31883 في السليمانية و39901 في دهوك و2981 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3786 حالة، 1043 منها في اربيل و1776 في السليمانية و823 في دهوك، و144 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 14525 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 4864 في اربيل و4891 في السليمانية و4709 في دهوك و61 في حلبجة.

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