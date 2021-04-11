“قسد” تقبض على زعيم داعشي في ريف الحسكة الجنوبي

2021/04/11 | 23:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ألقت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا “قسد”، القبض على متزعم في خلايا داعش في مركدة بريف الحسكة الجنوبي.وأفاد المركز الإعلامي لقسد “تم إلقاء القبض على متزعم داعشي بمساندة جوية من قبل قوات التحالف الدولي”.وأكد المركز بأن الداعشي كان مسؤولا عن عمليات الاغتيال في ريف الحسكة، وتحديداً في بلدة مركدة.وألقت […]

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