تسييس القضاء العراقي، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الثالثة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/04/11 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة إن ثلاثية العدالة والمساواة والإنصاف كفيلة بجعل السيادة شرط ضمان المواطنة والحق في المقاومة والنظر إلى المواطنة كمصدر شرعية سيادة الدولة ومصدر هيبتها، حيث لا يمكن لدولة أن تنجح إلا بوجود مجموعة معينة من الأشخاص، متشربين لمبادئ العدل والفضيلة فيها.معنى العدل هو اعطاء الحق لأصحابه ،من الفعل عَدَل يَعْدلُ ، في لسان العرب يقول ابن منظور"هو ما قام في النُّفوس ......





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