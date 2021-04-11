حكايتان من الجبل: الساقية والبغل - جورج منصور

2021/04/11 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جورج_منصور (1) حال وصولي، في مطلع عام 1982، إلى القاعدة الأنصارية في قرية ناوزنك التي تأسست في العام 1979.



وتقع على الحدود العراقية الإيرانية، والتابعة لقضاء رانية بمحافظة السليمانية.



لم أنتظر طويلاً في غرفة "الضيافة" بنوكان، كما كان معتاداً، حيث يستريح الملتحق الجديد لبضعة أيام، ثمّ ينتقل بعدها إلى أحد المقرات الثلاثة الموجودة في المنطقة.



إذ بعد حوالي الساعة من وصولي تم تبليغي بوجوب الالتحاق بمقر قي ......





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