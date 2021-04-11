2021/04/11 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني وأبو الغيط يبحثان حل المشاكل المتراكمة في العراق اربيل – فريد حسن بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، آخر مستجدات الوضع العام في العراق و تسليط الضوء على علاقات الاقليم مع الدول العربية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين […]

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