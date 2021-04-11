2021/04/11 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخماد حريقين في الكفاح وشركة للألبان بغداد – الزمان وتمكنت مديرية الدفاع المدني من اخماد حريقين في الشورجة واخر في شركة لانتاج الالبان.وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرقها تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل شركة كانون للألبان في منطقة عويريج ، ونجحت بإبعاد خطر النيران عن […]

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