2021/04/11 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يضع الحجر لمشاريع ستراتيجية توفّر فرص عمل للعاطلين الكاظمي : شرعنا بتنفيذ ميناء الفاو لتعزيز مكانة العراق في المنطقة والعالم بغداد – قصي منذر افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،مشروع بناء الارصفة الخمسة في الميناء ، مؤكدا ان هناك من راهن على افشال مشروع ميناء الفاو الكبير، لكن الحكومة شرعت […]

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