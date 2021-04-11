سفير بريطانيا في بغداد: استقرار العراق ضروري للمنطقة

2021/04/11 | 23:27 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الأحد، في مقابلة مع العربية إن الاستقرار في العراق ضروري للمنطقة.

إلى ذلك، شدد على ضرورة دعم المؤسسات العسكرية العراقية لمواجهة المسلحين، واصفا زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية والإمارات بالإيجابية.

كما أكد هيكي أن الفصائل المدعومة من إيران تفرض تحديات كبيرة، لافتا إلى ضرورة أن يحظى الكاظمي بدعم لمواجهة السلاح المنفلت في العراق.

وقال السفير البريطاني في العراق إننا نشهد تقدما ملموسا في إدارة الكاظمي للملفات.

كانت وزارة الدفاع البريطانية الخميس الماضي أعلنت أن بريطانيا نفذت عدة ضربات جوية استهدفت تنظيم داعش في شمال العراق الشهر الماضي في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت عشرة أيام.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية.

ونفذت ثلاث مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون هجوما باستخدام صواريخ ستورم شادو.

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس "تواصل القوات المسلحة البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين وقوات التحالف اجتثاث إرهابيي داعش من المناطق التي يختبئون بها".

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