2021/04/11 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الإتحادية العليا..ولادة عسيرة – فائق زيدان يعد الأمر رقم ( 30) لسنة 2005 بمثابة القانون المؤقت للمحكمة الاتحادية العليا لحين تشريع القانون الأصل المنصوص عليه في المادة ( /92ثانياً) من الدستور والذي تعثر تشريعه منذ نفاذ الدستور والى الآن بسبب الخلاف في وجهات النظر حول نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق […]

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