2021/04/11 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تتسلم دفعتين من لقاحي فايزر الأمريكي وسينوفارم الصيني بغداد – ياسين ياس أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، عن وصول 50 ألف جرعة من لقاح فايزر الأمريكي إلى العراق.وقال التميمي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (50 ألف جرعة وصلت بغداد ، ضمن الدفعة الأولى من اللقاح الذي سيكون […]

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