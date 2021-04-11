اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيرات مفخخة اطلقها الحوثيون باتجاه جازان السعودية

2021/04/11 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و4 طائرات بدون طيار ، مفخخة ،أطلقها الحوثيون باتجاه جازان ومناطق أخرى في المملكة.وقالت القيادة العامة للتحالف في بيان لها، إن " المحاولات الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والاحياء المدنية، تم صدها واحباطها".واضافت :" نتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني"./انتهى9

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