الحكيم يؤكد اهمية معالجة الخطاب المتطرف والبحث عن المشتركات وتعظيمها

2021/04/11 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس تحالف / عراقيون / عمار الحكيم :" اهميّة معالجة الخطاب المتطرف والبحث عن المشتركات وتعظيمها و الإنطلاق منها"، مشيرا الى :" ان المجتمع العراقي تجاوز الصراع المذهبي في وقت قياسي".وشدد الحكيم خلال لقائه مساء اليوم الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الشيخ حميد شهرياري في إطار زيارته للعراق ، على :" ضرورة الاهتمام بمعالجة الخطاب المتطرف والبحث عن المشتركات وتعظيمها و الإنطلاق منها وتحجيم المختلف عليه ".وأشار الى "طبيعة المجتمع العراقي وكيف تغلب على الصراع المذهبي في وقت قياسي عندما أريد للمجتمع ان يغرق في الصراع المذهبي" لافتا الى "زيارته الأخيرة الى محافظة الأنبار ودعوة علمائها إلى أخذ المبادرة في تبني مشاريع وحدوية مشتركة"./انتهى8

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