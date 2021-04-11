2021/04/11 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" عن الفائزين بجوائزها السنوية، مساء الأحد، في حفل افتراضي تم بثه من قاعة "ألبيرت" الملكية في العاصمة لندن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بافتا".. "نومادلاند" يستولي على جائزة "أفضل فيلم" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بافتا".. "نومادلاند" يستولي على جائزة "أفضل فيلم" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).