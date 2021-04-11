خورماتو..حفل توقیع کتاب للقاص بكر درویش

2021/04/11 | 23:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت منظمة الجماهیر للاغاثة والتنمیة بالتعاون مع البیت الثقافي في خورماتو، امسیة ثقافیة لتعریف وتوقیع المجموعة القصیصة الجديدة للقاص والناقد بكر درویش بعنوان (احدی صباحات خورماتوو) تتكون من 26 قصة قصیرة من قطع متوسطة بواقع 245 صفحة.

حضر الامسية جمع غفیر من محبي الادب ومن الادباء والشعراء، حیت تم تقدیم المجموعة للحاضرین من قبل الكاتب شامل كامل، كما قدم القاص سالار اسماعیل نبذة عن حیاة القاص بكر درویش وتم خلال الامسیة تقدیم درع الابداع للمحتفی به من قبل البیت الثقافي في خورماتوو، واستمرت الامسیة حوالي ساعة ونصف، بعدها وزعت المجموعة القصصية علی الحاضرین.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

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