مقتل شاب لدى محاولته الهرب من الشرطة خلال حفلة ليلية في بلجيكا

2021/04/11 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قضى‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬الأحد‭ ‬خلال‭ ‬محاولته‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬إثر‭ ‬مداهمة‭ ‬عناصرها‭ ‬حفلة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فنادق‭ ‬أنتويرب‭ ‬شمال‭ ‬بلجيكا‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاك‭ ‬المشاركين‭ ‬تدابير‭ ‬الإغلاق‭ ‬لمكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وفق‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬ وذكرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أنتويرب‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬الحادثة،‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تدخلت‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ […]

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